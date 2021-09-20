شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت رئيسة الدورة الـ 65 لـ«وكالة الطاقة الذرية» الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رشحت مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، دولة الكويت نيابة عن المجموعة لرئاسة أعمال الدورة الـ65 لأعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبدأ أعمالها اليوم الإثنين.

وقال سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، صادق معرفي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: إن هذه الدورة التي تترأسها هذا العام الكويت تكتسب أهمية خاصة، نظرا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربا عن تقدير الكويت للجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة لتسخير الطاقة الذرية من أجل تعزيز السلام في العالم.

ومن المقرر أن تبحث أعمال الدورة الـ65 على مدى خمسة أيام الإنجازات الرئيسية في عمل الوكالة وبرامجها للعام المقبل، فيما يتصل باستخدام الذرة للأغراض السلمية وتعزيز برامج الوكالة في مجالات الطاقة النووية والإشعاع والنقل السلمي والتخلص من النفايات، وسبل تعزيز أنشطة الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا والأمن النووي وتطبيق الضمانات.