شكرا لقرائتكم خبر عن نفوذ باريس في أفريقيا الفرنسية ينهار أمام اللاعبين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «يونايتد ورلد إنترناشونال داتا»، إن فرنسا تعاني من الهزيمة في المناطق الأفريقية.

وبحسب تقرير للموقع، بينما لا تزال تعتبر نفسها السيد الشرعي للقارة، لا تستطيع باريس قبول حقيقة فقدان السيطرة في مختلف البلدان الأفريقية.

وتابع: لقد تغيرت الأساليب، لكن الأهداف الرئيسية التي تتمثل في استغلال الموارد والأراضي الأفريقية ظلت كما هي.

ومضى يقول: من الكاميرون إلى السنغال، مرورا بكوت ديفوار، والجابون، وجميع المستعمرات السابقة في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، تبذل فرنسا قصارى جهدها للحفاظ على نفوذها المتضائل. لكن إلى أي مدى نجحت حقًا؟

وأردف يقول: مع وصول الجيش إلى السلطة في مالي بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي كان مدعومًا من الفرنسيين، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقليص الوجود العسكري بشكل حاد في البلاد.

وأضاف: أصبحت مالي والنيجر وبوركينا فاسو بالنسبة للمحللين علامة على نهاية أفريقيا الفرنسية حتى إن بعض الخبراء الأفارقة يأملون في أن يعمل القائد العسكري الجديد لغينيا، مامادي دومبويا، على الرغم من خدمته في الفيلق الأجنبي الفرنسي، لصالح الشعب ضد مصالح فرنسا والولايات المتحدة.

وتابع: أفريقيا الفرنسية هي نظام ظهر في العلاقات بين فرنسا وأفريقيا بعد الاستعمار، بعد أن خرجت المستعمرات رسميًا من موقعها التابع في القارة. لكن على الرغم من التحرر الظاهري، فإن الاستعمار الجديد لباريس لم يكتسب سوى شكل جديد، ولم تحقق المستعمرات السابقة سيادة كاملة.

الاستعمار الجديد

وأردف: تجلى الاستعمار الجديد في الاستغلال الأحادي الجانب لموارد أفريقيا، حيث حاولت فرنسا الحفاظ على هذه التفضيلات كميزة في الحصول على المواد الخام، فضلا عن أولوية المصالح والشركات الفرنسية في المشتريات الحكومية للدول الأفريقية.

وتابع: كما تميز هذا النظام بهيمنة مالية لباريس. بنيت عملة الفرنك الأفريقي، وتخزين احتياطيات الذهب، وهيكل النظام المصرفي بشكل كامل على الاستفادة من ثروة القارة. ويضيع الدخل المتبقي من هذا الترف في البيروقراطية الأناركية للعديد من الحكام، مما يسبب استياءً خاصًا بين السكان المحليين ويرتبط بالتأثير الفرنسي السلبي.

ومضى يقول: تحافظ فرنسا أيضًا على معايير مزدوجة في السياسة الأفريقية من خلال التلاعب بمفاهيم الديمقراطية. على سبيل المثال، وعلى خلفية الأحداث الأخيرة في غينيا، أدانت فرنسا الانقلاب، رغم أنها دعمت مؤخرًا الاستيلاء العسكري على السلطة في تشاد.

وأضاف: بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي في أبريل 2021، انتقلت السلطة في تشاد إلى أحد أبنائه، محمد إدريس ديبي، الذي كان يدعمه الجيش. تم حل الحكومة والبرلمان، لكن المجلس العسكري الجديد حظي بدعم باريس الرسمية، التي لم يكن لديها أي موقف ضد حكم إدريس ديبي، الذي استمر 30 عاما، والذي وصل إلى السلطة بالقوة المسلحة.

تدخلات فرنسا

ولفت إلى أن فرنسا تتدخل بشكل مباشر في الشؤون الأفريقية، كما فعلت في عام 2011 في كوت ديفوار، عندما دعمت القوات الفرنسية الحسن واتارا وعينت هذا الرجل الذي هو صديق لجورج سوروس والموظف السابق في صندوق النقد الدولي في الرئاسة.

وتابع: من الأمثلة الحديثة على ذلك، دعم باريس للرئيس السابق فرانسوا بوزيزي رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي حاول في ديسمبر 2020 تعطيل الانتخابات الديمقراطية وشن تمردًا مسلحًا.

وبحسب التقرير، أصبحت فرنسا تهديدا للدول الأفريقية، حيث إنها تجلب الاستعباد والفقر والفساد وتدعم الطغاة، وعندما لا تستطيع الإمساك بزمام السلطة، فإنها تجلب الفوضى.

ومضى يقول: بالطبع، تحاول باريس الحفاظ على سيطرتها العسكرية والسياسية على القارة، وترغب في الاحتفاظ بالحق الأساسي في توريد الأسلحة وتدريب الأفراد وما إلى ذلك.

وأضاف: في غضون ذلك، شدد الرئيس المؤقت الجديد لغينيا مامادي دومبويا، الذي يعتبره العديد من الخبراء على أنه عضو في لوبي للمصالح الفرنسية، في خطابه على أن الغينيين منزعجون من غطرسة الفرنسيين، ويلاحظون تمييزًا فعليًا في البلاد.

وتابع الرئيس الغيني الجديد: لقد تغيرت النظرة العالمية للجنود الأجانب في أفريقيا بمرور الوقت. في الماضي، كان الرجل الأبيض يُعتبر بالضرورة شخصًا كفؤًا، وهذا ليس هو الحال الآن لأننا نسمح لأنفسنا بالنظر بشكل نقدي في أفعالهم وتفسيراتهم بفضل تدريبنا الأكثر تقدمًا.

موجة انقلابات

ومضى التقرير يقول: أصبحت موجة الانقلابات العسكرية وسط التدخل الدولي هي الوضع الطبيعي في أفريقيا. بحسب أليون تاين، مؤسس مركز أبحاث AfrikaJom Center، فإن انتشار الانقلابات العسكرية في القارة أصبح ظاهرة لا يمكن إنكارها.

ووفقا للتقرير، يرى تاين أن هذا الاتجاه يرجع أساسًا إلى فقدان نفوذ المنظمات الدولية والإقليمية المصممة لضمان احترام الديمقراطية، مثل الاتحاد الأفريقي أو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وأردف: في ظل هذه الخلفية، تفوز الصين وروسيا وتركيا، التي تعمل على توسيع نفوذها في أفريقيا ولا تطالب بأي تعويض ديمقراطي عن ممارسة الأعمال التجارية.

وأضاف: هكذا، بدأ القادة الأفارقة يدركون أن ممارسة الأعمال البراغماتية على قدم المساواة هي فرصة للسيادة. لا تقدم الولايات المتحدة ولا فرنسا شراكة متكافئة، ولكنها تتبع سياسة استعمارية جديدة بشكل أساسي. ليس من المستغرب أن المزيد والمزيد من الأفارقة يفضلون القيام بأعمال تجارية مع شركاء بديلين.

الوجود الصيني

وأضاف: في صراعها على نفوذها السابق، هددت فرنسا بتجميد مساعدات الميزانية ووقف التعاون العسكري جزئيًا. ولكن بينما تهدد فرنسا بلدًا تابعًا لها، تعاونت جمهورية أفريقيا الوسطى بشكل فعال مع روسيا بشكل طوعي وبناء ودون ضغوط.

وتابع: بالطبع، هناك زيادة هائلة في الوجود الصيني. تفضل وسائل الإعلام الفرنسية الكتابة بشكل لاذع حول إقراض بكين لأفريقيا، ولكن ليس عن صفقات البنية التحتية ذات المنفعة المتبادلة. على الرغم من جائحة كورونا في عام 2020، أعلنت الصين عن زيادة في أرقام التجارة.

ولفت إلى أن الاهتمام المتزايد بتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية من جانب منافسين آخرين لفرنسا كالولايات المتحدة والهند ودول الخليج والبرازيل وإسرائيل واليابان وكوريا ليس مفاجئًا.

واختتم بقوله: على الرغم من خسائرها، فإن فرنسا لن تتخلى تمامًا عن طموحاتها الاستعمارية الجديدة. خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر، ستستضيف مونبلييه قمة «أفريقيا - فرنسا» بهدف تقديم إطار جديد للتفكير والعمل للأجيال الجديدة. ومع ذلك، وعلى خلفية نجاحات الشركاء الآخرين، يبدو الأمر أشبه بصرخة فرنسية من اليأس في واقع اليوم.