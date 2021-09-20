شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يمدد اعتقال 4 من الأسرى الفارين لـ 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت محكمة الاحتلال، أمس الأحد، فترة اعتقال أربعة من الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار، وهم: زكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، ومحمد ومحمود العارضة، لمدة 10 أيام، بدعوى استكمال التحقيق معهم.

وعقدت المحكمة الجلسة عبر تطبيق «زوم»، دون وجود الأسرى الأربعة من سجن «جلبوع»، في السادس من الشهر الجاري، وأعيد اعتقالهم، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكان طاقم المحامين الموكل بالدفاع عن الأسرى من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد تقدم بطلب للمحكمة من أجل حضور الأسرى للجلسة، إلا أن المحكمة قررت عقدها دون حضورهم من خلال «الفيديو».

وأعادت الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة، اعتقال الأسيرين محمود عبدالله عارضة (46 عاما) من عرابة جنوب جنين، ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، في الناصرة، واعتقلت فجر السبت 11 سبتمبر، الأسيرين محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة، وزكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، في قرية شبلي جنوب الناصرة، بأراضي الـ48.

وفجر أمس الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان، ومناضل يعقوب أنفيعات (26 عاما) من يعبد، بعد أن حاصرتهما في منزل بالحي الشرقي من مدينة جنين، وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المكان.

من ناحية أخرى، اقتحم أمس الأحد، 48 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

يذكر أن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، فيما ضيقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المقدسيين، وأغلقت عدة طرق في مدينة القدس، بذريعة الأعياد اليهودية.