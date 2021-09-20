شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على زجاجة في المحيط تحتوي على «رسالة غريبة» بهاواي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُثر على زجاجة تحتوي على رسالة مكتوبة في عام 1984 بهاواي واكتشفتها فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، بعد 37 عامًا من قيام طلاب المدارس الثانوية في اليابان بإلقائها في المحيط كجزء من تجربة.

وبحسب ما كتبته سي إن إن : "إن الرسالة الموجودة في زجاجة بعنوان "مسح تيارات المحيط" كتبها الطلاب ووضعت في نهر كوروشيو بالقرب من جزيرة مياجيما في غرب اليابان كجزء من مشروع مدرسي حول التيارات البحرية".

وطلبت الرسالة المؤرخة في يوليو 1984 ، من وجد الزجاجة إعادتها إلى مدرسة Choshi الثانوية.

وقالت المدرسة إنها قد أطلقت 450 زجاجة في عام 1984 و 300 أخرى في عام 1985 كجزء من التجربة. وتم العثور على 51 حتى الآن وإعادتها، لكن المدرسة أضافت أن هذه هي أول زجاجة يتم العثور عليها منذ عام 2002.