عدن - ياسمين عبد الله التهامي - داعش يعلن مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات استهدفت طالبان

الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365

أعلن تنظيم داعش الإرهابي الأحد مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان.



وقال في بيان، طبقا لوكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم على قناتها على تليجرام، "سقط أكثر من 35 عنصرا من طالبان بين قتيل وجريح بسلسلة تفجيرات وقعت" يومي السبت والأحد.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من حركة طالبان عن عدد الوفيات.

وقُتل شخصان على الأقل، وأصيب 19 آخرون في 3 تفجيرات شرق أفغانستان، فيما تعد أولى الهجمات الدامية منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

ويظهر الهجوم بقنبلتين على الأقل والذي استهدف سيارات شرطة تابعة لحركة طالبان، أن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر، فيما وعد النظام الجديد باستعادة السلام والاستقرار بعد أكثر من أربعة عقود من الحرب.

ووقعت ثلاثة انفجارات في مدينة جلال آباد كما صرح مسؤول في طالبان، لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم كشف هويته، ولم يتم تبني الهجوم حتى بعد ظهر السبت.

وتعتبر جلال آباد أبرز معاقل تنظيم داعش في أفغانستان، خصوم طالبان الذين تبنوا الهجوم الدموي الذي أودى بأكثر من 100 شخص في مطار كابول في 26 أغسطس/ آب.

وعادت طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس/آب بعد انسحاب القوات الأمريكية وانهيار الحكومة التي دعمتها، وتعهدت بإرساء السلام والأمن، معتبرة أن نهاية الوجود العسكري الغربي ستجعل من الممكن إنهاء العنف الذي تشهده البلاد منذ عقود.