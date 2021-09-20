شكرا لقرائتكم خبر عن 37 طلبا خدميا واستخدام 4 أدوات رقابية حصاد نشاط رشا فايز كليب نائبة التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة وبيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 37 جلسة عامة

- المشاركة في 13 زيارة رسمية و 19زيارة ميدانية

- استخدام 4 من الأدوات الرقابية من بينها طلب إحاطة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول ضعف مياه الشرب وانقطاعها المستمر في قرى مراكز " أبو حمص وأبو المطامير وكفر الدوار بمحافظة البحيرة و طلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول سوء حالة شبكات المحمول ورداءة جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر وضعف الإرسال على مستوى محافظات الجمهورية .

- حضور 46 جلسة باللجان النوعية

- المشاركة في 26 ندوات وفعاليات

- تقديم 37 طلب خدمى



