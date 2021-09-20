تظلمات الثانوية العامة| التعليم تكشف عدد المتقدمين للفحص الورقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات للثانوية العامة للمرة الثانية بمقابل مادي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، إنه تلبية لرغبة أولياء الأمور، تم إتاحة طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة (البابل شيت) لامتحانات الثانوية العامة 2021، من السبت 11 سبتمبر وحتى الخميس 16 سبتمبر، لتمكين الطالب من الإطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به، وأنه يتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة.

وأضاف المصدر، إنه تقدم بتظلمات أكثر من الف طالب، لفحص 30 ألف ورقة إجابة.

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