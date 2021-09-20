تحرير مواقع جديدة في «ناطع» بالبيضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل ومقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة مواقع كانت سيطرت عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة «ناطع» بمحافظة البيضاء. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش خاضت معركة مستمرة ضد ميليشيات الحوثي وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأشار المصدر إلى أن الجيش استعاد مواقع عدة من قبضة الميليشيات التي لاذت بالفرار تاركة جثث قتلاها ومعداتها القتالية. وأكد أن قوات الجيش ومقاتلي القبائل تواصل التقدم وفق خطة عسكرية محكمة وسط انهيارات في صفوف الميليشيات.

وفي سياق متصل، شهدت جبهة «الجبلية» بالساحل الغربي، أمس، اشتباكات عنيفة لليوم الثاني على التوالي جراء خروقات متصاعدة لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات التابعة لإيران مع وصول تعزيزات لها من جبهة «زبيد» وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، مؤكداً أن الوحدات المرابطة في منطقتي «الجبلية» و«الفازة» بمديرية «التحيتا» خاضت اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة. كما أكد المصدر مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات وإجبار البقية على الفرار مذعورين عبر خط «زبيد».

وكانت القوات المشتركة سحقت، أمس الأول، هجمات حوثية في ثلاث جبهات بالساحل الغربي، «حيس والتحيتا والجبلية».

في غضون ذلك، أصيب مدنيان اثنان بانفجار لغم حوثي زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة «مقبنة» غرب مدينة تعز.

وأفادت مصادر محلية بأن انفجار اللغم أدى إلى بتر الساقين لمدني وكسر الساق الأيسر لمدني آخر. ورصدت لجنة الحقوق والإعلام في الجوف، مقتل وإصابة 910 أشخاص بينهم نساء وأطفال بالمحافظة، خلال الفترة من أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2021، نتيجة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي.

وقالت اللجنة في تقرير: إن ميليشيات الحوثي مستمرة في زراعة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة بالجوف كغيرها من المحافظات والمدن التي تصل إليها. وأكدت أن تلك الألغام والعبوات الناسفة التي تُزرع عشوائيًا بقصد إلحاق الضرر بالمدنيين تسببت في قتل وإصابة الأطفال والنساء الأبرياء، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين أثناء النزاع.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي بمختلف أنواعها في الجوف بلغت 30 ألف لغم، وما تزال الآلاف منها تحت الأرض وتهدد حياة المدنيين في المحافظة، مستندةً بذلك إلى تقارير متواترة لهيئات عاملة في مجال نزع الألغام.

ووثق الفريق التابع للجنة 282 حالة أضرار وخسائر مادية بسبب الألغام منها تضرر 25 منزلاً و49 مزرعة في مختلف مديريات الجوف و97 سيارة ومركبة تضررت بشكل كلي وغيرها من الأضرار.