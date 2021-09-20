ليبيا: «الأعلى للدولة» يقرّ القاعدة الدستورية للانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أقر المجلسُ الأعلى للدولة في ليبيا قبول القاعدة الدستوريّة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذّر الاستفتاء على الدستور.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن المجلس أكد خلال جلسة عقدها أمس على أن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن.

واعتمد المجلس خلال الجلسة مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين، واحدة للنواب، والأخرى للشيوخ.

وستحال مشاريع القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس الأمة إلى مجلس النواب للنظر في التوافق عليه، وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، كما ستحال إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية.

وأكد الباحث الليبي ورئيس مؤسسة «سليفيوم للأبحاث والدراسات» جمال شلوف أن المجلس الاستشاري «مجلس الدولة» الذي يقوده خالد المشري يتعامل مع الاتفاق السياسي الليبي بأن «يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه الآخر»، مشيراً إلى أن المادة 23 من اتفاق الصخيرات لم تنص على استشارة مجلس الدولة بأكمله في الشأن الدستوري بل لجنة من مجلس الدولة تجتمع مع البرلمان الليبي، ويتم اقتراح قاعدة دستورية تقدم للبرلمان، مشدداً على أن ذلك حدث فعلياً في شهر فبراير الماضي خلال اجتماع اللجنتين في مدينة الغردقة المصرية.

وأكد «شلوف» في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن استشارات مجلس الدولة ملزمة فقط للحكومة ولكنها غير ملزمة لمجلس النواب، بحسب نصوص الاتفاق السياسي الذي ينص أيضاً في الفقرة 10 من المبادئ الحاكمة أن البرلمان هو الجسم التشريعي الوحيد في الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن «رئيس مجلس الدولة لا يؤمن بهذه المادة أو الملحق الثاني للاتفاق الذي اشترط اجتماع مجلس الدولة بعد 10 أيام من تضمين البرلمان للإعلان الدستوري وهو ما لم يحدث حتى الآن».

وفي شرق ليبيا، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أمس، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو، سبل إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر المقبل، حيث أكد المسؤول الإيطالي دعم بلاده لإجراء الانتخابات نهاية العام، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.

وأشار بليحق، في بيان صادر عن المجلس، إلى أن المشاورات تطرقت إلى الخطوة الهامة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.

وعلمت «الاتحاد» أن الجانب الإيطالي يصر على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس الأعلى للدولة في عملية وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات وهو ما يتحفظ عليه مجلس النواب الذي يرى أن دور مجلس الدولة استشاري وغير ملزم للبرلمان.

في سياق آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي، مؤكداً أن مصلحتي الطيران المدني في كلا البلدين، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات «معيتيقة - مصراتة - بنينا»، ومطار القاهرة الدولي بدءًا من 30 سبتمبر الحالي.

ولفت إلى أن القرار جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية إلى مصر، التي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الجانب المصري، بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بمصر.

تحطم مروحيتين جنوب بنغازي خلال تدريبات

تحطمت مروحيتان تابعتان للجيش الوطني الليبي جنوب بنغازي، بعد اصطدامهما ببعضهما أثناء تدريبات، أمس، ومقتل طاقم إحداهما.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ميلود الزوي، إن طائرتين عموديتين تابعتين لسلاح الجو، سقطتا بسبب تصادمهما بالقرب من منطقة «مسوس» جنوب شرق بنغازي، مؤكداً مصرع طاقم إحدى الطائرتين في حين نجا طاقم الطائرة الأخرى.