شكرا لقرائتكم خبر عن «أهوال تقشعر لها الأبدان».. هذا ما حدث لطفل يمني في سجون الحوثي قبل إعدامه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

لا تزال مذبحة الإعدامات التي ارتكبت بحق 9 مدنيين يمنيين من بينهم طفل، على يد مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، تلقي بظلالها الحزينة على الشارع اليمني.

أحد رفاق الطفل عبد العزيز الأسود ،الذي تم إعدامه مع رفاقه، كشف عن وسائل تعذيب تقشعر لها الأبدان، مورست على الطفل اليمني أثناء احتجازه في سجون الحوثي.

الإعلامي اليمني محمد الضبياني قام بنشر الرسالة على حسابه في “تويتر”، والتي ذكرت أن أحد رفاق الشهيد عبدالعزيز الأسود، القاصر الذي هزّ إعدامه من قبل مليشيا الحوثي ضمير الإنسانية ، روى أن الحوثيين عذبوه بصورة وحشية، إلى درجة أنهم كانوا يربطون خيطاً مطاطياً على أعضائه لثلاثة أيام كي لا يستطيع البول.

وبحسب الرسالة التي تم نشرها فإنه تم اعتقال الطفل اليمني عبد العزيز الأسود، لأنه كتب على الجدران في مدينته القنوص “يسقط يسقط حكم الحوثي.. لا حوثي بعد اليوم”، حيث تم القبض عليه، ومورست عليه صنوف وألوان مختلفة من التعذيب، حتى انتزعت منه اعترافات أنه قام بقتل أحد قيادات المليشيا المدعو بـ” الصماد”.

يذكر أن إعدام المدنيين في صنعاء على يد الحوثي، هز المجتمع اليمني، وتم إدانته من معظم المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية.