شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يشعلون مواقع التواصل.. جونسون يضع حذاءه في وجه ماكرون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع تصاعد وتيرة أزمة الغواصات، عقبإلغاء أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات من باريس، أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة سابقة جمعت رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.

وتظهر الصورة رئيس وزراء بريطانيا وهو في أريحية مع الرئيس الفرنسي، حيث يضع حذاءه على طاولة بينهما، بدون بروتوكولات رئاسية.

وعلق عدد من نشطاء مواقع التواصل على الصورة الساخرة بين جونسون وماكرون، بالقول :” فيه أشياء عندنا عيب عندهم عادي وعندنا أشياء فيها شرف وتموت فيها بشر وعندهم عادي لا تقيس على عاداتنا“.

وعلق آخر :” عش كثير تشوف كثير.. أصبحت القيادات الأوربية والأميركية تدار من أشخاص عاديين ومسيرين من قيادة سري…شفنا وعايشنا وقرأنا عن قيادات لها فخامة وصيت وفكر وكاريزما عالمية مبهرةلهم صولات وجولات ومقولات تاريخية”.

يذكر أن فرنسا في الساعات الأخيرة ألغت اجتماعا مجدولا بين وزير دفاعها ونظيره البريطاني بسبب أزمة الغواصات.