شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس الشيوخ يلتقي اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وفد مجلس الشيوخ المصري، المشارك في الرقابة على الانتخابات البرلمانية الروسية "الدوما" اليوم إلى مقر اللجنة العليا الروسية المشرفة على الانتخابات، وهى هيئة مستقلة لضمان نزاهة الانتخابات تراقب بدقة، وتبلغ الجهات المختصة حال وجود أي خلل أو اشتباه في تزوير أو خلافه.

التقى الوفد بأعضاء اللجنة العليا في إطار دوره في المراقبة على الانتخابات، وكان الوفد قد توجه إلى المركز الرئيسي لفرز الأصوات وإعلان النتائج والإحصاءات ومقره أرض المعارض بوسط العاصمة موسكو.

عقب هذه الجولة قام وفد مجلس الشيوخ المصري، بزيارة لمجلس الشيوخ الروسي مع الوفود الدولية الأخرى.

كان الوفد المصري، شارك فور وصوله لروسيا في اجتماع ضم جميع المراقبين الدوليين مع "جريجورى كاراسين"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الفيدرالي لروسيا الاتحادية.

ناقشت الوفود المشاركة في الاجتماع تفاصيل المراقبة على الانتخابات والإجراءات التنظيمية لتحرك المراقبين داخل العاصمة موسكو وخارجها، خاصة في الريف والأماكن النائية.

يذكر أن وفد مجلس الشيوخ المصري ضم النائبة نيفين جورج الأنطون، عضو لجنة الصحة، والنائب شريف الجابري، عضو لجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وفد من أعضاء مجلس الشيوخ فى روسيا

جدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية الروسية، تجري حالياً لأول مرة إلكترونيا ً بجانب الطريقة التقليدية، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتمتد الانتخابات لأول مرة في تاريخها لمدة 3 أيام وليس ليومين كالمعتاد، وذلك للتسهيل على الناخبين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم للوصول إلى اماكن الانتخاب.

يذكر أن نحو 14 حزباً يشاركون في الانتخابات البرلمانية الروسية التي بدأت يوم الجمعة 17 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى العديد من المرشحين المستقلين، وكان الإقبال الأكبر في أول أيامها من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بينما بدأ العاملون في التوافد على مقار الانتخاب بعد انتهاء أعمالهم، حيث تبدأ العملية الانتخابية من ٨ صباحاً وحتى ٨ مساء.