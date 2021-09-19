شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير للتنسيقية يرصد تفاصيل انضمام مصر لتحالف إطلاق اليوم العالمى لمساواة الأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل انضمام مصر لتحالف إطلاق اليوم العالمى للمساواة في الأجر استمرار لجهودها في مكافحة التمييز لاسيما ضد المرأة، وجاء في التقرير أنه استمرار لجهود ومحاولات وقف كافة أشكال التمييز بين البشر على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون، لاسيما التمييز ضد المرأة أطلقت منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتحالف يضم عددا من الدول الاحتفال باليوم العالمي للمساواة في الأجر في 18 سبتمبر عام 2020.

وتضمن التقرير أنه تماشيا مع سعي الدولة المصرية لتحقيق العدالة ومواجهة كافة أشكال التمييز كانت مصر من أولى الدول الذي انضمت لهذا التحالف في 2020، فيما حظيت القاهرة بعضوية لجنة تسيير الأعمال الخاصة به.

وذكرت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقريرها أنه فى العام الثاني للاحتفال بهذا اليوم تنشر اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورقة تعريفية بكل التفاصيل الخاصة باليوم العالمي للمساواة في الأجر، متضمنة نسب الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة على المستوى المحلي والعالمي وأسباب هذا التمييز ومقترحات للقضاء عليه مستوحاه من تجارب بعض الدول التي نجحت في خفض التمييز في الأجر بين الجنسين جزئيا أو كليا.