مدارس ومجمع رياضي ومتنزه.. الحكومة تكشف آلية استغلال القرية الكونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آلية استغلال صندوق مصر السيادي لأرض القرية الكونية بأكتوبر في إنشاء مجمع تعليمي يتضمن جامعة، ومجمع مدارس، ومجمع رياضي، وسكنًا للطلاب والمدرسين، ومتنزهًا ومناطق خضراء، ومسرح، ومنطقة تجارية، بالإضافة إلى إعادة استغلال المدينة العلمية الاستكشافية في إقامة مجمع تعليمي ترفيهي، وإعادة إحياء منطقة باب العزب ضمن خطة إحياء منطقة القاهرة التاريخية.

وعقد مدبولي، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة أعمال وأنشطة "صندوق مصر السيادي" والرؤية المستقبلية له، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا رقم 459 لسنة 2020، بنزع صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقل ملكية العقارات التالي بياناتها، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر، وتقيد في دفاتره، ومن ضمن تلك الأصول والأملاك أرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

استغل صندوق مصر السيادي، أرض القرية الكونية في مدينة 6 أكتوبر في مجال التعليم، والتي تعد من ضمن الأصوال التى آلت للصندوق من وزاره التربية والتعليم، وسيتم استغلالها في التعليم من خلال بناءً مجموعة من المدارس بكافة المستويات، وستكون جزء كبير من هذه المدارس لتقديم تعليم للطبقة المتوسطة، وسيقوم الصندوق السيادي المصري باستغلال أرض القرية الكونية في إنشاء 6 مدارس بالتعاون مع شركة "جيمس مصر" للتعليم.

وأعلنت "جميس" العام الماضي أنها تعتزم ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 300 مليون دولار خلال 30 شهرًا، عبر تدشين 30 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وتقع القرية الكونية على طريق الفيوم - الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أُقيمت على مساحة 190 فدانًا، وتم بناؤها عام 2007 بتكلفة مالية تقترب من 355 مليون جنيه، وهي عبارة عن مجسم مصغر لكل المعالم الموجودة في الحقيقة، وتعد أول قرية تعتمد على بناء مجسمات حقيقية يمكن لزائريها التحقق منها.