قنصلية روسيا بالإسكندرية تستقبل رعاياها للتصويت بالانتخابات التشريعية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أدلى أبناء الجالية الروسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، بمقر القنصلية، لاختيار أعضاء جدد لمجلس النواب الروسي "مجلس الدوما التابع للمجلس الفيدرالي لروسيا الاتحادية" وكذلك التصويت لاختيار 9 رؤساء للأقاليم الروسية وأعضاء 39 برلمانا إقليميا.

وفتحت القنصلية العامة لروسيا الاتحادية أبوابها لاستقبال الناخبين صباح الأحد، وسط إجراءات احترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا، حيث بدأ التصويت في انتخابات نواب مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بحضور القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية "كارين فاسيليان"، ومدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية "مارات جاتين" وأعضاء السلك الدبلوماسي الملحقين بالقنصلية.

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ووفقا لتقرير صادر عن السفارة الروسية، تفتح السفارة والقنصليات العامة في الغردقة والإسكندرية مراكز الاقتراع لاستقبال نحو 4500 مواطن روسي يعيشون ويعملون في مصر للتصويت في هذه الانتخابات، فضلا عن السماح بتنظيم التصويت التمهيدي في 17 سبتمبر بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن 14 حزبا سياسيا يتنافس في هذه الانتخابات على 225 مقعدا في مجلس النواب و225 مرشحا فرديا من الدوائر الانتخابية وبهذا يصل إجمالي عدد المقاعد إلى 450 مقعدا من بينها حزب روسيا الموحدة بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ووزيري الخارجية والدفاع سيرجي لافروف وسيرجي شويجو هم من بين المرشحين من هذا الحزب الذين سيخوضون هذه الانتخابات، لافتا إلى أن هذا الحزب قد حصل على أغلبية المقاعد في الانتخابات السابقة.