3 مصابين من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل من أسرة واحدة في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 3 مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

تبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الخارجة - بلاط" بالقرب من قرية الزيات أسفر عن إصابة كل من فرج عبد السميع فرج حسن، 65عامًا، ليلى أحمد الصغير، 45 عامًا، أحمد فرج عبد السميع، 10 أعوام، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما يتولى رجال المرور والوحدة المحلية لمركز بلاط؛ رفع الآثار الناجمة عن الحادث وإعادة السيولة المرورية لطريق الخارجة – بلاط.