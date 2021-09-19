مقتل أكبر رؤوس "داعش" في أندونيسيا

اسماعيل عبد الحي - قالت الشرطة الأندونيسية اليوم الأحد، إن قوات الأمن قتلت زعيم جماعة مجاهدي شرق أندونيسيا المتشددة التي لها صلات بتنظيم داعش.

وذكر بيان للشرطة أن علي كالورا قُتل في عملية مشتركة للجيش والشرطة خلال تبادل لإطلاق النار في قرية بجزيرة سولاويزي بعد ظهر السبت.

وقالت الشرطة إن متشددا آخر يدعى جاكا رمضان والمعروف أيضا بإسم "عكرمة" لقي حتفه بالرصاص، وأضافت أنه تجري مطاردة 4 أعضاء آخرين في جماعة مجاهدي شرق أندونيسيا.

وعُثر على متفجرات وبندقية إم 16 ومنجلين عقب الغارة، حيث تولى كالورا قيادة جماعة مجاهدي شرق أندونيسيا بعد أن قتلت قوات الأمن زعيمها السابق سانتوسو في 2016.

وتعتقد السلطات أن هذه الجماعة تقف وراء قتل 4 قرويين بشكل وحشي في وسط سولاويزي في نوفمبر 2020 على الرغم من عدم إعلان الجماعة مسؤوليتها .