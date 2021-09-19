استطلاع حديث يكشف شعبية الرئيس التونسي

فقد كشف استطلاع للرأي، نشر اليوم، عن أن «سعيّد» يحظى بـ«ثقة كبيرة» لدى نحو 72% من التونسيين، بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على إعلانه هذه الإجراءات. وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أنجزته مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء، وجريدة «المغرب» اليومية، حيازته 90% من نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية.
كما تواصل ارتفاع نسبة تفاؤل التونسيين بالمرحلة المستقبلية إلى 77.2%، بينما عبّر 71.7% منهم أن البلاد «تسير في الاتجاه الصحيح».
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