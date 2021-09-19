ثوران بركان في جزيرة لابالما يؤجل زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى واشنطن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

ألغى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارته المتوقعة إلى نيويورك، وتوجه إلى جزر الكناري، حيث ثار بركان في جزيرة لابالما.

وأشارت صحيفة “موندو” الإسبانية إلى أن سانشيز قد ذهب بالفعل إلى جزر الكناري لمراقبة الوضع.

وبدأ مساء اليوم الأحد ثوران بركان في جزيرة لابالما الإسبانية، وهي إحدى جزر الكناري في المحيط الهادئ، حسبما أفادت وكالة “إفي” الإسبانية.

وأشارت “إفي” إلى أن الثوران بدأ بعد سلسلة طويلة من هزات أرضية منخفضة القوة.

فيما نقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الدفاع الإسبانية أن العسكريين باشروا إجلاء فئات مواطنين ذوي الإعاقة من الجزيرة.