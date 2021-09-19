الأمم المتحدة تدين إعدام مليشيا الحوثي لليمنيين التسعة في صنعاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

نددت الأمم المتحدة اليوم الأحد (19 سبتمبر/ايلول 2021) بإعدام المتمردين الحوثيين في اليمن تسعة أشخاص يوم أمس السبت دينوا بتهمة الضلوع في مقتل مسؤول حوثي كبير عام 2018.

وتسيطر مليشيا الحوثي على القسم الأكبر من شمال البلد الفقير، بما في ذلك العاصمة صنعاء التي انتزعوها من الحكومة المعترف بها دوليا عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، يخوض الحوثيون حرباً ضارية ضد القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن “أسفه الشديد لأن حركة الحوثيين نفّذت بالأمس عملية إعدام في حقّ تسعة أشخاص، بينهم شخص تشير المعلومات إلى أنّه كان قاصراً عند اعتقاله”، وفق ما جاء في نسخة عربية لبيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.