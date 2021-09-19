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تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا بإيطاليا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 26 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الأحد انخفاضاً من 51 في اليوم السابق، في حين انخفضت أيضاً الإصابات اليومية بالفيروس إلى 3838 من 4578.

 

وسجلت إيطاليا 130310 وفيات مرتبطة بالمرض منذ تفشيه في فبراير (شباط) العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

 

كما رصدت البلاد 4.63 مليون إصابة إجمالاً حتى اليوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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