العراق يطلق مشروعا مع بيكر هيوز الأميركية لاستثمار الغاز

بغداد ـ د ب أ: أطلقت وزارة النفط العراقية مشروعا استثماريا مع شركة بيكر هيوز الأميركية لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا بمحافظة ذي قار جنوب بغداد. وقال وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار رئيس لجنة الطاقة في الحكومة، في كلمة عقب مراسم حفل إطلاق المشروع، إن “هذا المشروع واحد من أهم المشاريع التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها لاستثمار الغاز في العراق لخلق بيئة تنموية في العراق”. وأضاف أن تكلفة المشروع 370 مليون دولار ولمدة 30 شهرا ، لافتا أن “العراق بحاجة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لتطوير كل موارده خلال فترة زمنية محددة”.

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