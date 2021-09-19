الإعلام الرقمي: الجريمة الالكترونية تنتقل تدريجياً من الانترنت المظلم الى تيليغرام

بغداد - ياسين صفوان - افاد مركز الإعلام الرقمي، الاحد، بأن ساحة الجرائم الالكترونية بدأت تنتقل اكثر فاكثر من الانترنت المظلم Dark Web الى تطبيق تيليغرام.



واوضح المركز في بيان، أن "تطبيق التيليغرام قد اصبح موطنا جذّابا لمجرمي الانترنت، ويتم من خلاله بيع ومشاركة البيانات المسروقة، وكل ذلك يجري بصورة سهلة وغير خاضع للاشراف والمراقبة على نحو دقيق كما اشارت لذلك دراسة اجرتها فايننشال تايمز و"سايبرنت"".

وبين المركز ان "العمل الاجرامي الالكتروني كان في غالبه يجري على فضاء الانترنت المظلم، لانها تتطلب محركات بحث خاصة ودخول خاص لتلك المساحة، في حين ان تطبيق تيليغرام كان سهلا في تحميله واستخدامه، فضلا عن توافر ميزة المحادثات السرية وخدمة التشفير وغيرها من المميزات التي تجذب العديد من مجرمي الانترنت للمنصة".