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تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا بإيطاليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 26 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الأحد انخفاضاً من 51 في اليوم السابق، في حين انخفضت أيضاً الإصابات اليومية بالفيروس إلى 3838 من 4578.

وسجلت إيطاليا 130310 وفيات مرتبطة بالمرض منذ تفشيه في فبراير (شباط) العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

كما رصدت البلاد 4.63 مليون إصابة إجمالاً حتى اليوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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