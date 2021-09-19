اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا تعلن النتائج الأولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، النتائج الأولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما، والتي تظهر تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.



وأفادت اللجنة أن نتائج فرز حوالي 9% من أصوات الناخبين تشير إلى تقدم "روسيا الموحدة" بـ38.68%، ليأتي بعده "الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي" بـ25.06%، والحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي في المركز الثالث بـ9.6%، بينما يحتل حزب "الناس الجدد" المرتبة الرابعة بـ7.88%، ويأتي حزب "روسيا العادلة" خامسا بـ6.64%.

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما، الذي يبلغ عدد نوابه 450 شخصا، تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.

ودخلت روسيا، صباح اليوم الأحد، في اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي).

وبالتزامن معها تجري في البلاد الانتخابات المباشرة لرؤساء 9 أقاليم، بالإضافة إلى انتخابات 39 مجلس نواب محليا.

وجرت الانتخابات في مجلس الدوما بدورته الـ8 من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول وشاركت فيها 14 حزبا.