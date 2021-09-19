مصادر لبنانية: عون يصفي حساباته

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قالت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية في عددها أمس إن «ميقاتي يراهن على ضغط أوروبي وأمريكي يوازن نشاط إيران وحلفائها على الساحة ويؤمن سير عمل الحكومة من دون أفخاخ التعطيل، ولا سيما بعد الهجمة المرتدة التي اقترفها فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ضد المنظومة السياسية التي أعاقت خططه».
واعتبرت المصادر أن الفريق الرئاسي لميشال عون يسعى إلى تصفية حساباته مع معارضيه في السنة الأخيرة من عهده.
وتشكلت الأسبوع الماضي حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيرا، بينهم امرأة واحدة، خلفا لحكومة حسان دياب بعد مرور 13 شهرا على استقالتها.
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