الكويت تترأس الدورة الـ65 لمؤتمر الطاقة الذرية

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وقال سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، «إن هذه الدورة التي تترأسها هذا العام الكويت تكتسب أهمية خاصة، نظرا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال».
وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربا عن تقدير الكويت للجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة لتسخير الطاقة الذرية من أجل تعزيز السلام في العالم.
ومن المقرر أن تبحث أعمال الدورة الـ65 على مدى 5 أيام الإنجازات الرئيسية في عمل الوكالة وبرامجها للعام المقبل، فيما يتصل باستخدام الذرة للأغراض السلمية وتعزيز برامج الوكالة في مجالات الطاقة النووية والإشعاع والنقل السلمي والتخلص من النفايات، وسبل تعزيز أنشطة الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا والأمن النووي وتطبيق الضمانات.
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