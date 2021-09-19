المكسيك يسجل صفر إصابات وصفر وفيات جديدة مرتبطة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

سجلت المكسيك صفر إصابات وصفر وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم.



وبذلك تستقر حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد عند 3 ملايين و552 ألفاً و983 حالة إصابة، والوفيات عند 270 ألفاً و538 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 94.858 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المكسيك حتى الآن.