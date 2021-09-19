فلاي دبي تعلن عن المواعيد الجديدة لإطلاق رحلاتها إلى كلوج نابوكا في رومانيا

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

أعلنت فلاي دبي اليوم عن المواعيد الجديدة لإطلاق رحلاتها إلى كلوج نابوكا في رومانيا.



وستبدأ الناقلة بتسيير رحلتين أسبوعيا بين مطار دبي الدولي /DXB/ ومطار أفرام إيانكو الدولي كلوج /CLJ/ بداية من 3 نوفمبر 2021.

وتشغل فلاي دبي رحلة يومية بين مطار دبي الدولي /DXB/ ومطار هنري كواندا الدولي في بوخارست /OTP/ وسترتفع الخدمة إلى مرتين يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل مع بدء الرحلات إلى كلوج نابوكا في الفتره ذاتها وستخدم الشركة السوق الرومانية بإجمالي 16 رحلة أسبوعيا.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي " بدأنا عملياتنا لأول مرة إلى بوخارست بأربع رحلات أسبوعيا في العام 2012 ومنذ ذلك الحين ضاعفت فلاي دبي عملياتها إلى أكثر من ثلاث مرات في السوق مع نمو الطلب على حركة التجارة والشحن بين رومانيا والإمارات.

وأعرب عن سعادته بتقديم المزيد من الخيارات لرحلات الطيران المباشرة الملائمة للسوق مع بدء الرحلات إلى كلوج نابوكا ونتطلع إلى المزيد لتشجيع السفر وتعزيز حركة التجارة في كلا الاتجاهين.

من جهته قال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي أن خدمة فلاي دبي الجديدة ستوفر فرصة السفر الى دبي لأكثر من 3.5 مليون شخص يعيشون ضمن مسافة ساعات قليلة بالسيارة من المطار مما يوفر الراحة من خلال خطوط الطيران المباشرة إلى دبي.

وأضاف، هناك أيضا فرصة للمسافرين لرحلات الربط والسفر عبر شبكتنا إلى وجهات شهيرة مثل كولومبو ومالي وزنجبار كما ستفيد الخدمة التي تقدم مرتين في الأسبوع السكان المغتربين الرومانيين في الإمارات العربية المتحدة للسفر إلى الوطن بسهولة أكبر كما توفر الرحلات خيارات مريحة لزيارة دبي وخاصة مع افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي .

وستكون الرحلات على هذه الوجهة الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مطار دبي إلى اكثر من 100 وجهة بين كل من شبكة طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

وسيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة طيران من فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. يسري ذلك على جميع الحجوزات اعتبارا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

تواصل فلاي دبي توسيع خدمات الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتصفح آخر الأخبار.

تمت إعادة تصميم رحلة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم.

توفر فلاي دبي تغطية تامينية عالمية مجانية ضد كوفيد-19 لتوفر للمسافرين راحة بال أكبر عند السفر.