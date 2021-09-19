شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي: توسيع خطة الجرعات المعززة بسبب تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجرعات المعززة للمزيد من سكان الولايات المتحدة لا تزال ممكنة قريبا، في ظل ورود بيانات إضافية عن تفشي فيروس كورونا الذي لا يزال ينتشر.

وتحدث فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية قوله بعد يومين من رفض لجنة استشارية بإدارة الغداء والدواء طرح جرعات معززة لجميع الأعمار، والموافقة عليها لم تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكبر والأشخاص المعرضين للخطر طبيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي قوله اليوم الأحد، لبرنامج "هذا الأسبوع على شبكة " إيه بي سي" قوله إن "القصة لم تنته لأن المزيد والمزيد من البيانات تأتي وستأتي".