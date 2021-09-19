أكثر من مليونين و464 ألفا إجمالي حالات التعافـي خليجيا

■ حملة توعوية جديدة بشأن كورونا فـي السعودية

■ ذروة الموجة الرابعة تبدأ فـي أكتوبر بمصر

■ إيران تعلن تحسنا طفيفا فـي وضع كورونا

■ لقاح «سبوتنيك5» أنقذ آلاف الأرواح فـي الهند

مسقط ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أعلن مركز الإحصاء الخليجي عن نسب التعافي من فيروس كورونا في دول الخليج. ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، أكد من خلالها أنه بحسب إحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج، حتى الجمعة، كان إجمالي الإصابات المؤكدة 2,502,040 إصابة. وبحسب المركز نفسه، فإن إجمالي حالات التعافي بلغت 2,464,897 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 19,243 حالة فقط. وذكر المركز أن إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ 73,997,220 جرعة، وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 98%، وفي الإمارات 98.8، وسلطنة عمان 96.8 %، وقطر 99.00 %، إلا أن مملكة البحرين والكويت فقد سجلت كل منها أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، بنسبة 99.2 %.

من جهتها أطلقت وزارة الصحة السعودية، حملة توعوية جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”، تحت شعار “كَمِّلها ولا تعيش بالنص”. ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على “تويتر”، مساء السبت، بهدف التشديد على أهمية تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، واستكمال التحصين للوصول للمناعة المجتمعية الكاملة.

الى ذلك، كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، أن ذروة الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد ستكون في أكتوبر المقبل. ونقلت صحيفة “الخليج 365” عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته أن مصر تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة. وأوضح ان هناك توقعات بتواصل الارتفاع في عدد الإصابات حتى تصل إلى ذروتها في مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الذروة سوف تستمر لمدة 3 أسابيع. وقد سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة.

دوليا، ذكرت وزارة الصحة الإيرانية في بيان أن هناك مؤشرات على تراجع طفيف في وضع فيروس كورونا. وأضافت الوزارة أنه على الرغم من أن عدد حالات الإصابة، مازال مرتفعا نسبيا، بسبب سلالة “دلتا” لفيروس كورونا، فإنه يمثل تحسنا كبيرا في الوضع، خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وتراجع عدد حالات الوفاة، المتعلقة بالفيروس في إيران من أكثر من 700 إلى حوالي 350 وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة من أكثر من 50 ألف يوميا إلى أقل من 13 ألف يوميا.

آسيويا أكدت بورنيما أناند، رئيسة المنتدى الدولي لدول البريكس أن لقاح “سبوتنيك 5 “ الروسي ساعد في الحد من تفشي فيروس كورونا في الهند وإنقاذ آلاف الأرواح. وأشارت إلى أن الوضع الوبائي في الهند خلال فترة الربيع، كان حرجا بسبب الكثافة السكانية العالية في المدن، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المساعدة التي قدمتها دول البريكس وروسيا الاتحادية ساهمت بشكل كبير في الحد من تفشي فيروس كورونا.