أفغانستان: طالبان تطلب مزيدا من المساعدات الدولية

قندوز(أفغانستان) ـ د ب أ: دعا متحدث باسم حركة طالبان في مدينة قندوز، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم شمال أفغانستان، المجتمع الدولي إلى زيادة تقديم مساعدات لأفغانستان.وقال المتحدث باسم ولاية “قندوز”، مطيع الله روحاني إن المعونات، ربما تأخذ شكل استثمار أو مشروعات إعادة إعمار “أو أي نوع من المساعدات الإنسانية للحكومة أو لمواطني أفغانستان”، وذلك في طلب موجه إلى “المجتمع الدولي، بما في ذلك ألمانيا”. وأضاف المتحدث أن طالبان “سوف ترحب كثيرا بالمساعدة”.

وكانت طالبان قد استولت على ولاية قندوز، في الثامن من أغسطس الماضي، في واحدة من سلسلة من التطورات السريعة، التي شهدت في نهاية المطاف، سيطرة الحركة على الدولة بأكملها. وكانت آخر القوات الأميركية قد غادرت أفغانستان في نهاية أغسطس الماضي، مما يمثل نهاية مهمة عسكرية، استمرت حوالي عقدين من الزمان.

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