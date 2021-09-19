"إسماعيل عمر جيلي" يعود إلى البلاد بعد شائعات حول تدهور وضعه الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت جيبوتي عن عودة رئيسها إسماعيل عمر جيلي (73 عاما) إلى البلاد ومعاودة ممارسة مهامه في سدة الرئاسة التي يتولاها منذ العام 1999، وذلك بعد انتشار شائعات حول تدهور وضعه الصحي.



وقالت الرئاسة في بيان لها، اليوم الأحد إن "رئيس الجمهورية عاد إلى العاصمة مساء، بعد زيارة خاصة إلى فرنسا".

وأضافت أن "عودة رئيس الدولة تؤكد مواصلة الجهود بوتيرة أكثر استدامة لتنمية البلاد".

ونشر حساب جيلي عبر "تويتر" مشاهد لنزوله من الطائرة.

وانتشرت شائعات الاثنين الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي، تفيد بأنه تم نقل جيلي إلى المستشفى إثر تدهور وضعه الصحي.

ونفى رئيس الوزراء عبد القادر كامل الزائر الثلاثاء الماضي صحة ما يشاع، وأكد أن "جيلي يأخذ قسطا من الراحة بعد تعرضه لإجهاد".

ويتولى جيلي الرئاسة لولاية خامسة بعدما حصد 98 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وهو ممسك بكل مقومات السلطة في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة القرن الإفريقي.

وفي العام 1999 خلف جيله، حسن جوليد أبتيدون الذي كان أول رئيس في هذه المستعمرة السابقة بعد استقلالها عن فرنسا في العام 1977.