اليمن يسجل 37 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

ذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس سجل تراجعاً نسبياً الأحد خلال موجة تفش ثالثة للجائحة. وقالت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومقرها عدن في بيان إنه تم تسجيل 37 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وخمس وفيات، منها ثلاث في مدينة عدن مقارنة مع 37 إصابة وعشر وفيات السبت. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في جنوب وشرق البلاد إلى 8667 إصابة تعافى منها 5377 ولا تزال هناك 1647 حالة نشطة. ويبلغ إجمالي الوفيات 1643. ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير لكن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي. ولا تكشف جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال وغرب البلاد، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي الوباء في اليمن في أبريل (نيسان) عام 2020. وتسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات ونصف السنة في تقويض النظام الصحي في اليمن والذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

