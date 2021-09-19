العراق: 47 حالة وفاة و2515 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد ، بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 21822 حالة. وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 2515 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1975220 إصابة. وأشار التقرير إلى شفاء 5067 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1862940. ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 21949 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا. وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4391748 شخصاً.

