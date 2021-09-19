السعودية تسجل 5 وفيات و 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاحد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8661. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 546 ألفا و549. كما لفتت إلى تسجيل 81 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 535 ألفا و531.

