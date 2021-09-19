كوريا الشمالية تنتقد تسييس حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

ذكرت كوريا الشمالية أنها هي وبعض الدول الأخرى، تعاني من تسييس حقوق الإنسان وتطبيق معايير مزدوجة، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية الأحد. ونشرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية ذلك في صفحتها الرئيسية على الإنترنت الأحد، مشيرة إلى خطاب السفير، هان تاي-سونج، لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، في الدورة العادية رقم 48 لمجلس حقوق الإنسان. ونقلت الوزارة عن هان قوله في الخطاب إن تقارير حول بعض الدول، المقدمة إلى المجلس لم تعكس بشكل دقيق حقائق الدول أو أنها تستند إلى مزاعم لا أساس لها. وذكر السفير أن تقارير حول ظروف حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وبعض الدول الأخرى ذات السيادة، "تستند إلى بيانات زائفة وملفقة لأغراض سياسية فاسدة".

