ليبيا ومصر تعيدان تسيير الرحلات الجوية المباشرة بينهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

اتفقت مصلحة الطيران المدني في ليبيا و مصر على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي . وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان صحفي اليوم الاحد ، بأن الاتفاق جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية إلى القاهرة ، والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، والتي كان من بينها مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها في مصر . وأوضح المكتب أن مصلحة الطيران المدني في البلدين اتفقتا على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات (معيتيقة - مصراته - بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداءًا من يوم

