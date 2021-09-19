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ليبيا ومصر تعيدان تسيير الرحلات الجوية المباشرة بينهما

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

اتفقت مصلحة الطيران المدني في ليبيا و مصر على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي  . وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية   في بيان صحفي اليوم الاحد ، بأن الاتفاق جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة  خلال الأيام الماضية  إلى  القاهرة ، والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، والتي كان من بينها مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها  في  مصر . وأوضح المكتب أن مصلحة الطيران المدني في البلدين اتفقتا على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات (معيتيقة - مصراته - بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداءًا من يوم 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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