لجنة الدفاع في برلمان العراق ترفض تهديدات إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

أفاد النائب عن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عبد الخالق العزاوي، أن "الحكومة العراقية غير قادرة على الرد على "الاعتداءات" الإيرانية على إقليم كردستان". وقال العزاوي لشبكة "رووداو" الكردية، تعليقاً على تصريحات رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، بأن طهران ستوسع عملياتها العسكرية في كردستان: إن "هذه التصريحات لا تؤخذ على محمل الجد، وإنما هي فقط للتصعيد الإعلامي"، معلناً ان "الحكومة العراقية غير قادرة على الرد على الإعتداءات الإيرانية على الإقليم". وأكد العزاوي أنه "لم يكن هناك تنسيق للقوات الايرانية مع الحكومة العراقية، كما أن الحكومة غير قادرة على الرد لحد الأن على مثل هكذا إعتداءات، مضيفاً أن الجانب الايراني يزعم أنه يمتلك أهداف داخل حدود الإقليم وهذا الأمر غير صحيح". وفي وقت سابق، هدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري، بمواصلة العمليات ضد مواقع المسلحين الأكراد في إقليم كردستان العراق. ووجه باقري الدعوة للمسؤولين في الإقليم والمسؤولين في حكومة بغداد إلى التعامل مع هؤلاء المسلحين.

