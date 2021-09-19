مصادر: الحكومة اللبنانية لم تطلب شحنة وقود من إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

نقلت تقارير إعلامية لبنانية عن مصادر في حكومة نجيب ميقاتي تأكيدها أنها لم تطلب شحنات وقود من إيران. وحسب موقع "النشرة "اللبناني، فإن مصدراً في حكومة ميقاتي أكد عدم طلبها أي شحنات وقود من إيران. ويأتي ذلك في تأكيد جديد على رفض لبنان موقف إيران وتوجهها للمتاجرة بأزمة الوقود التي تعانيها البلاد. وكان رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي قال في وقت سابق إن "شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلتها جماعة حزب الله إلى البلاد انتهاك لسيادة لبنان". وقال ميقاتي، خلال مقابلة تلفزيونية: "إنني حزين على انتهاك سيادة بلادنا".

