فلسطين: 10 وفيات و1806 إصابات جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات و1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و2842 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كوروناالمستجد في فلسطين بلغت 91.7%، ونسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. ولفتت إلى وجود 75 مصاباً يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

