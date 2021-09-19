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فلسطين: 10 وفيات و1806 إصابات جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات و1806 إصابات جديدة بفيروس ، و2842 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كوروناالمستجد في فلسطين بلغت 91.7%، ونسبة الإصابات النشطة  7.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. ولفتت إلى وجود 75 مصاباً يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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