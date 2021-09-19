السعودية ترسل طائرة إغاثية لتونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

تنفيذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصلت إلى تونس العاصمة، طائرة إغاثية ضمن الجسر الجوي السعودي تحمل 5 مولدات للأوكسجين عالية الجودة سيتم توزيعها على 5 مستشفيات تونسية للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال وزير الصحة التونسي علي مرابط، إن هذه "الدفعة الجديدة من المساعدات من شأنها أن تحل معضلة كبيرة تعاني منها تونس في مقاومتها لجائحة كورونا المستفحلة وهي توفير الأوكسجين لمحتاجيه من المرضى". وتابع أن "المساعدات السابقة التي تضمنت لقاحات وأجهزة تنفس وغيرها، أتت لتساعد في معالجة الإصابات المرتفعة في المستشفيات التونسية، وأن هذه الدفعة الجديدة تأتي للمساعدة في التعامل مع المرض على المدى البعيد". وبين الوزير أن هذه "المولدات ذات المميزات العالية التي يمكن أن تبقى في الخدمة لمدة تصل لـ 15 عاماً، لن تسهم في المساعدة الآنية في التعامل مع مرضى كورونا فحسب، بل من شأنها أن تخدم المنظومة الصحية في تونس بشكل عام". ومن جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، إن "المملكة تعد وقوفها إلى جانب تونس واجب تفرضه علاقات الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين"، مشيراً إلى أن المملكة لم تألُ جهدا في الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المحن والظروف.

