أفغانيات يتظاهرن للمطالبة بحق العمل والدراسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

شارك عدد من النساء في مسيرة بشوارع كابول اليوم الأحد، للمطالبة بحق العمل والدراسة، في ظل حكم طالبان السلطوي. وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل إعلام محلية نحو 24 ناشطة، اجتمعن أمام ما كان حتى وقت قريب وزارة شؤون المرأة في العاصمة الأفغانية كابول، وكن يرددن "حقوق المرأة وحقوق الانسان". وألغت طالبان مؤخراً وزارة شؤون المرأة، وحلت محلها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقر الشرطة الدينية، التي تقوم بتطبيق الاخلاق العامة وتفسير طالبان للإسلام. وكانت الشرطة الدينية خلال فترة حكم طالبان في التسعينيات تقوم بضرب النساء، اللاتي يتجرأن على عدم تغطية جسدهن بالكامل علنا. ويشار إلى أنه بعد سيطرة طالبان على السلطة، نظمت النساء الأفغانيات مظاهرات لعدة أيام في أنحاء البلاد لمطالبة أفراد حركة طالبان باحترام حقوقهن، و قد تم قمع المظاهرات بصورة عنيفة، إلا أن مظاهرة اليوم مرت بسلام.

