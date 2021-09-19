ماكرون وبايدن سيجريان مكالمة هاتفية بعد "أزمة الغواصات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب التحدث الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، بعد إلغاء أستراليا لصفقة غواصات مع فرنسا لصالح الولايات المتحدة، لافتاً الى أن "مكالمة هاتفية ستجري بينهما في الأيام المقبلة". وقال المتحدث لقناة "بي ام اف تي في" إن ماكرون "سيطلب توضيحاً" مضيفاً "نريد تفسيرات حول ما يبدو تقويضاً كبيراً للثقة"، وذلك بعدما استدعت فرنسا الجمعة سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا رداً على قرار كانبيرا.

