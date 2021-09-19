إسرائيل و"نوفافاكس" تتفقان على إبرام صفقة لقاحات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل توصلت إلى تفهم، من حيث المبدأ مع شركة "نوفافاكس" للأدوية، حول شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بدون الكشف عن مصدر المعلومات، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد. أضافت الإذاعة أن المدير العام لوزارة الصحة، ناشمان آش أكد النبأ . وتسعى إسرائيل إلى ضمان توفير اللقاح، في حال قرر المسؤولون العام المقبل أنه من الأفضل استخدام هذا النوع من اللقاح، بدلاً من نوع "إم آر إن إيه" المستخدم حتى الآن. وأضاف أنه ليس هناك أي تسرع ، نظراً لأن اللقاح، المعني، لم يعتمد حتى الآن من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. شركة "نوفافاكس" للأدوية، حول شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بدون الكشف عن مصدر المعلومات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

