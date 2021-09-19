استهداف آلية لطالبان في جلال أباد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

استُهدفت آلية تقل مقاتلين من طالبان اليوم الأحد في جلال أباد، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل في المدينة الكبرى الواقعة في شرق أفغانستان. ونقلت الصحافة المحلية عن شهود أن العديد من مقاتلي طالبان نقلوا الى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع، بحسب صحافي، قرب تقاطع طرق يقود الى العاصمة كابول، ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الآن. ويأتي هذا الاعتداء غداة ثلاثة انفجارات استهدف أحدها آلية لطالبان، أسفرت عن قتيلين على الأقل و19 جريحاً في جلال أباد، ولم تتبن أي جهة هذه الاعتداءات التي تعتبر الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في 30 أغسطس(آب) الماضي بعد تدخل عسكري استمر 20 عاماً. وجلال أباد هي عاصمة ولاية ننغرهار، أبرز معقل لمقاتلي تنظيم داعش في أفغانستان، خصوم طالبان والذين تبنوا اعتداء دامياً في مطار كابول في 26 أغسطس(آب) الماضي أسفر عن أكثر من مئة قتيل.

