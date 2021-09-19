نافالني يدعو من سجنه لعدم التصويت لـ "روسيا الموحدة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

شجع الزعيم الروسي المعارض، أليكسي نافالني، الروس من السجن على التصويت لأي مرشح باستثناء مرشح حزب روسيا الموحدة الحاكم، واللجوء إلى توصيات منصة "التصويت الذكي" التي حاول الكرملين حجبها من جميع وسائل الإعلام. وكتب نافالني اليوم الأحد عبر حسابه على (انستغرام)، "اليوم هو اليوم الذي يهم فيه صوتك حقاً. علم الاجتماع يوضح أن غالبية الناخبين يتخذون قراراً في اللحظة الأخيرة. ونعلم جميعاً جيداً (..) أنه فقط من خلال اتباع استراتيجية التصويت الذكي، سيكون لصوتك قوة حقيقية" لإحداث فرق. وأضاف "اختر أي حزب باستثناء روسيا الموحدة"، متمنياً "حظ سعيد لنا جميعاً". ويعد اليوم الأحد هو الأخير من الأيام الثلاثة التي دُعي فيها 110 ملايين روسي إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية. ويوصى "التصويت الذكي"، الذي يعمل منذ عام 2019، بالتصويت للمرشحين الذين من المرجح أن يهزموا ممثل روسيا الموحدة، سواء كانوا ليبراليين أو شيوعيين أو قوميين، في كل منطقة. وكان عملاقا التكنولوجيا الأمريكيان "آبل" و"غوغل" قد قاما يوم الجمعة الماضي بإزالة التطبيق الذي أنشأه فريق الزعيم المعارض المسجون لانتزاع الأصوات من حزب روسيا الموحدة في الانتخابات التشريعية. وللمطالبة بإلغاء تطبيق نافالني ونظام "التصويت الذكي" الخاص به، بررت روسيا ذلك بأن شبكة المكاتب ومنظمتي الزعيم المعارض، بما في ذلك صندوق مكافحة الفساد، قد تم إعلانها "متطرفة" من قبل القضاء الروسي في يونيو (حزيران) الماضي. كما اتخذ تطبيق (تيليغرام) للتراسل الفوري نفس الخطوة أمس السبت تجاه منصة "التصويت الذكي" حيث قام بحجبها، وبرر ذلك بـ"أن الحملة الانتخابية في روسيا قد انتهت، والعملية الانتخابية نفسها قد بدأت" يوم الجمعة، حيث "يبدأ ما يسمى بالصمت الانتخابي". وفي هذه الانتخابات التي تنتهي اليوم، يصوت الروس لاختيار أعضاء جدد للمجلس التشريعي، وإلى جانب الانتخابات التشريعية، تُجرى أيضاً انتخابات إقليمية في حوالي ثلاثين كياناً فيدرالياً.

