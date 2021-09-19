شكرا لقرائتكم خبر أبطال النفق يتصدرون صفقة تبادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما قال الجيش الإسرائيلي أمس إن جنوده ألقوا القبض على آخر اثنين من بين ستة أسرى فلسطينيين هربوا من سجن شديد الحراسة قبل أسبوعين، أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن كتائب القسام على عهدها ووعدها بأن «يكون أبطال عملية نفق الحرية الستة على رأس صفقة التبادل، وأن يخرجوا مرفوعي الرأس من سجون الاحتلال».

وأضاف قاسم «سيظل العمل على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال على رأس أولويات المقاومة»، وقال الناطق باسم حركة «حماس»: «نتوجه بالتحية الكبيرة والتقدير العظيم، لأبطال نفق الحرية في سجن جلبوع الذين أثبتوا قدرة الفلسطيني على الفعل المقاوم في كل الظروف وبكل الأدوات».

وأشار إلى أنه «بالرغم من إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية، ستبقى هذه العملية دليلا دامغا على هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الصهيونية وعدم صمودها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني».

وأكد قاسم «ما فعله الأسرى الستة كان بطولة عظيمة وجهادا كبيرا، وإنجازا عظيما سيسجل بأحرف من نور في سجل جهاد ونضال شعبنا الفلسطيني».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أن القوات الإسرائيلية الخاصة اعتقلت آخر أسيرين طليقين، خلال مداهمة في جنين شمالي الضفة الغربية، وفقا للجيش والشرطة.

وقال الجيش في بيان «تم إلقاء القبض على اثنين تعاونا معهما»، مضيفا أنه تم نقل الأربعة لمزيد من الاستجواب.

ووقعت عدة اشتباكات أثناء مغادرة الجنود لجنين، وقال الجيش إن الضباط تعرضوا للرشق بالحجارة والمتفجرات، وأنه تم إطلاق أعيرة نارية.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت بأداء المشاركين في عملية إلقاء القبض على السجناء الفلسطينيين.

وكان السجناء الستة قد هربوا من سجن جلبوع عبر نفق في 6 سبتمبر.وألقت القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي القبض على أربعة أسرى من الفارين شمالي إسرائيل، وأفادت تقارير بأن الأسرى مدانون بهجمات قاتلة ضد إسرائيليين.

واحتفلت المنظمات الفلسطينية المسلحة في البداية بهروب الأسرى واعتبرته نجاحا كبيرا وإهانة لإسرائيل.