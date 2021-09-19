توتر العلاقات داخل حلف الأطلسي

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وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان لقناة فرانس 2 التلفزيونية:«عليك أيضا أن تتساءل بشأن مدى قوة التحالف مع الولايات المتحدة».
وقال إن ما حدث أوجد توترا حول المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو»في التحالف الحقيقي، يتحدث الأشخاص إلى بعضهم البعض ويحترمون بعضهم البعض، وهذا لم يكن متوفرا في هذه الحالة».
وتحدث لودريان حول أكاذيب وانتهاك للثقة «هذا ليس مقبولا على الإطلاق، وهو ما يعني أن هناك أزمة».
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