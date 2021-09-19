طهران تجري مفاوضات نووية في الأمم المتحدة

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدث القول إن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سوف يغادر إلى نيويورك اليوم، وسيلتقى بممثلي الدول الكبرى «إذا كانت مثل هذه الاجتماعات سوف تكون مفيدة».
وأضاف المتحدث أن أمير عبداللهيان لا يعتزم لقاء مسؤولين أمريكيين في نيويورك، ولكنه سيعقد اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية الدول التي ما زالت مشاركة في الاتفاق النووي.
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